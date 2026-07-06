Un hombre enfrentará cargos complicados tras ser señalado por las autoridades como el responsable de iniciar un incendio en un Walmart ubicado en Dewey Avenue, en Grecia, Nueva York. La intervención policial se llevó a cabo luego de que se reportó el siniestro en el establecimiento. ¿Se confirmaron heridos o algún daño material? AQUÍ los detalles.

Walmart: hombre es arrestado y enfrenta complicada situación tras ser acusado de provocar incendio

13 ABC WHAM y otros medios internacionales revelaron que agentes de la policía de Dewey Avenue respondieron a un llamado por un incendio en el Walmart ubicado en Northgate Plaza alrededor de las 11.00 a. m. del jueves 2 de julio de 2026. De acuerdo con las autoridades, los empleados lograron extinguir las llamas antes de que llegaran los servicios de emergencia. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el fuego ocasionó daños en el interior del local.

Walmart: hombre es arrestado y enfrenta complicada situación tras ser acusado de provocar incendio. | Foto de Matt Churpita/WHAM.

La policía arrestó al sospechoso, Jamel Wright, de 25 años, residente de Greece, quien fue encontrado en las inmediaciones de la tienda estadounidense. Tras las primeras investigaciones, se mencionó que él había provocado el incendio de manera intencionada. Al respecto, Wright fue arrestado y ahora enfrenta cargos por incendio provocado, imprudencia temeraria y daños a la propiedad.

Según los registros de la cárcel del condado de Monroe, el joven detenido permanece bajo una fianza de 40.000 dólares o una caución de 80.000 dólares. No obstante, no se conocen más detalles.

¿Cuál es la situación actual de este Walmart?

Tal como señaló el medio 13 ABC WHAM y las autoridades locales, el establecimiento estadounidense volvió a abrir sus puertas para la mayoría de sus actividades el viernes 3 de julio por la tarde.

En ese contexto, un representante de Walmart brindó declaraciones a la prensa, pero no se confirmó ningún otro dato sobre este hecho.