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¿LOS HAS VISTO? La policía busca a este dúo tras un DESCARADO ROBO en un Walmart de Visalia
La policía de Visalia busca a un hombre y una mujer acusados de presuntamente robar controles de Xbox y un costoso altavoz de un Walmart en California.
Dos personas son buscadas por la policía tras presuntamente protagonizar un robo en un Walmart de Visalia, California, donde habrían sustraído controles de Xbox y un costoso altavoz. Las autoridades de Estados Unidos buscan identificar y localizar a los sospechosos.
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Buscan a estas dos personas por robo en un Walmart de Visalia.
Buscan a dos personas tras el robo de una Xbox y un altavoz en un Walmart de Visalia
De acuerdo con información de Fox 26, un hombre ingresó al Walmart ubicado en Mooney Boulevard y tomó cuatro controles de Xbox junto con una mochila. Según la policía, guardó los artículos en el bolso y salió de la tienda sin pagar.
Días después, el sospechoso regresó al establecimiento acompañado de una mujer. Esta vez, ambos se acercaron a un altavoz de alto valor. Mientras la mujer vigilaba, el hombre retiró el envoltorio protector del producto.
Walmart en EE. UU.: pareja salió de la tienda sin presentar recibo
La pareja consiguió salir del Walmart, pero un empleado los interceptó y les pidió el comprobante de compra. El hombre respondió: "Ella lo tiene". Sin embargo, según las autoridades, la mujer revisó el artículo, pero no pudo mostrar ningún recibo y finalmente se retiró del lugar.
La Policía de Visalia continúa buscando a ambos sospechosos y pide la colaboración de quienes puedan reconocerlos. El caso se suma a otros incidentes de robo registrados en establecimientos de Walmart en Estados Unidos.
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