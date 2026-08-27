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¿LOS HAS VISTO? La policía busca a este dúo tras un DESCARADO ROBO en un Walmart de Visalia

La policía de Visalia busca a un hombre y una mujer acusados de presuntamente robar controles de Xbox y un costoso altavoz de un Walmart en California.

María Zapata
Buscan a estas dos personas por robo en un Walmart de Visalia.
Buscan a estas dos personas por robo en un Walmart de Visalia. | Composición: María Zapata | Líbero
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Dos personas son buscadas por la policía tras presuntamente protagonizar un robo en un Walmart de Visalia, California, donde habrían sustraído controles de Xbox y un costoso altavoz. Las autoridades de Estados Unidos buscan identificar y localizar a los sospechosos.

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Robo en Walmart de Visalia

Buscan a estas dos personas por robo en un Walmart de Visalia.

Buscan a dos personas tras el robo de una Xbox y un altavoz en un Walmart de Visalia

De acuerdo con información de Fox 26, un hombre ingresó al Walmart ubicado en Mooney Boulevard y tomó cuatro controles de Xbox junto con una mochila. Según la policía, guardó los artículos en el bolso y salió de la tienda sin pagar.

Días después, el sospechoso regresó al establecimiento acompañado de una mujer. Esta vez, ambos se acercaron a un altavoz de alto valor. Mientras la mujer vigilaba, el hombre retiró el envoltorio protector del producto.

Walmart en EE. UU.: pareja salió de la tienda sin presentar recibo

La pareja consiguió salir del Walmart, pero un empleado los interceptó y les pidió el comprobante de compra. El hombre respondió: "Ella lo tiene". Sin embargo, según las autoridades, la mujer revisó el artículo, pero no pudo mostrar ningún recibo y finalmente se retiró del lugar.

La Policía de Visalia continúa buscando a ambos sospechosos y pide la colaboración de quienes puedan reconocerlos. El caso se suma a otros incidentes de robo registrados en establecimientos de Walmart en Estados Unidos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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