ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: Corte de Inmigración de ESTA CIUDAD en Florida ELIMINA AUDIENCIAS VIRTUALES y exige comparecencias presenciales

Decenas de inmigrantes acudieron este martes 8 de septiembre a la Corte de Inmigración de Miami para cumplir con sus citas de manera presencial, luego de que entrara en vigor una medida que elimina la posibilidad de participar de forma virtual mediante Webex. El cambio ha generado largas filas y preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos que mantienen procesos pendientes ante las autoridades migratorias.

Corte de Inmigración de Miami elimina audiencias virtuales para inmigrantes

Desde este 8 de septiembre, los comparecientes ya no pueden atender sus citas ante la Corte de Inmigración de Miami de forma virtual y deben presentarse personalmente. Según informó Telemundo 51 Miami, la medida comenzó a generar una importante concentración de personas en el tribunal ubicado en Miami, Florida.

Incluso desde hace más de una semana se registraban largas filas y varias horas de espera. Algunos inmigrantes optaron por acudir presencialmente antes de la entrada en vigor de la medida para evitar inconvenientes que pudieran afectar sus casos. "Está más difícil que antes", resumió uno de los inmigrantes entrevistados por Telemundo 51 Miami.

La nueva disposición impacta directamente a quienes tienen citas programadas ante la corte, ya que deberán presentarse personalmente y registrar correctamente su asistencia para evitar inconvenientes en sus procesos migratorios.

Abogados recomiendan llegar con anticipación a la Corte de Inmigración de Miami

Ante el aumento de asistentes y las extensas esperas, abogados de inmigración recomendaron a los inmigrantes en Estados Unidos revisar cuidadosamente los datos de sus citas y presentarse con suficiente anticipación. La abogada Claudia Cañizares expresó su preocupación por el desarrollo de algunas audiencias masivas y advirtió, según Telemundo 51 Miami, que una persona podría recibir una orden de deportación en ausencia si su comparecencia no queda debidamente registrada.

Por su parte, el abogado Antonio Ramos explicó que algunas audiencias máster cuentan cada vez con una menor participación de representantes legales, debido a que parte de los procedimientos se realiza por escrito. También señaló que los inmigrantes que acuden sin abogado pueden recibir un plazo para conseguir representación legal y que, de acuerdo con su experiencia, no se estaría arrestando a las personas simplemente por presentarse ante la corte.

La recomendación para quienes tienen una cita en la Corte de Inmigración de Miami es llegar entre una y dos horas antes, verificar previamente la dirección y los datos de la audiencia, y considerar el tiempo necesario para encontrar estacionamiento, ya que los espacios disponibles en la zona pueden ser limitados.

Los abogados también aconsejan, cuando sea posible, acudir acompañado de un representante legal. Para muchos inmigrantes en Estados Unidos, cumplir puntualmente con una cita en la corte no es solo un trámite, sino un paso determinante dentro de un proceso que puede influir directamente en su permanencia en el país y en el futuro de sus familias.