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MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes con Green Card en EE. UU.: Pentágono LOS RECLUTA para el Ejército, mientras ICE DEPORTA a ilegales

El ICE empezó a deportar a las familias de los militares, mientras que el Pentágono busca apoyo en las comunidades inmigrantes para reclutar nuevos integrantes.

Melanni Miranda
Pentágono recluta a inmigrantes con Green Card al Ejército, mientras ICE deporta a ilegales.
Pentágono recluta a inmigrantes con Green Card al Ejército, mientras ICE deporta a ilegales. | Composición Líbero / Melanni Miranda / Telemundo.
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El Pentágono ha intensificado el reclutamiento de residentes permanentes legales, conocidos como poseedores de Green Card, para reforzar sus filas ante la creciente escasez de reclutas locales. Esta situación se realiza en medio de un contexto donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene políticas rigurosas de detención y deportación, las cuales han impactado incluso a los familiares indocumentados de los soldados en servicio activo.

ICE arrestó a 50.925 inmigrantes en agosto, principalmente en Texas y Florida.

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Pentágono recluta a inmigrantes con Green Card al Ejército, mientras ICE deporta a ilegales

Según informes de 'ABC News' y otros medios, el Pentágono está intensificando el reclutamiento de residentes permanentes legales, conocidos como poseedores de Green Card, para hacer frente a la creciente escasez de reclutas locales.

ICE.

Pentágono recluta a inmigrantes con Green Card al Ejército, mientras ICE deporta a ilegales.

En el último año, las Fuerzas Armadas lograron incorporar casi 11.000 de estos inmigrantes, lo que representa un incremento del 62% en comparación con periodos anteriores. Esta estrategia contrasta de manera directa con las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han mantenido un enfoque riguroso en la detención y deportación, afectando incluso a familiares indocumentados de soldados en servicio activo.

Esta situación evidencia una contradicción en el sistema estadounidense: mientras las Fuerzas Armadas dependen cada vez más de la comunidad inmigrante legal, las agencias de control migratorio refuerzan la aplicación de la ley.

Servir en el Ejército no solo ofrece una oportunidad de contribuir al país, sino que también proporciona un camino acelerado hacia la ciudadanía estadounidense, aunque los residentes permanentes enfrentan limitaciones, como la imposibilidad de ser comisionados como oficiales o acceder a ciertos puestos de alta seguridad nacional.

El impacto en las familias de indocumentados de militares

Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Repatriate Our Patriots, han denunciado la detención y expulsión de familiares indocumentados de militares en servicio activo. Ante ello, más de 60 legisladores demócratas han iniciado una investigación formal para evaluar la coordinación entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, argumentando que estas medidas impactan negativamente en la moral de las tropas.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense se encuentra revisando la situación de ciertos residentes legales permanentes, sospechosos de haber cometido fraude en sus trámites de obtención de Green Card.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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