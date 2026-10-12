ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exigen la LIBERACIÓN de mujer ARRESTADA por ICE durante entrevista para la Green Card
Una jueza dictó la orden de liberación para una mujer que fue detenida por ICE mientras estaba en su entrevista para obtener la tarjeta de residencia en EE. UU.
Una jueza federal dictó recientemente una orden para la liberación inmediata de Armelle Bondonga, quien se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La magistrada aseguró que el gobierno no había logrado probar que la deportación de Bondonga fuera razonablemente previsible, según el estándar legal actual. ¿Cómo se dio su detención y cuál es su actual situación?
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Exigen la liberación de mujer arrestada por ICE durante entrevista para la Green Card
La jueza Tanya Walton Pratt, del Distrito Sur de Indiana, en Estados Unidos, dictaminó una orden de liberación de la ciudadana de 22 años, Armelle Bondonga, originaria de la República Democrática del Congo, tras su abrupto arresto mientras realizaba trámites para su Green Card.
Este caso, tal como expuso 'Enquirer', se centra en la apelación de su orden de deportación, programada para noviembre de 2025. Bondonga llegó al país americano en 2013 con una visa de turista, la cual expiró al año siguiente. Posteriormente, contrajo matrimonio con el ciudadano estadounidense Terrance Bradshaw, con quien tiene un hijo de 18 meses.
Su detención ocurrió en agosto de 2026, durante una entrevista relacionada con la apelación. La jueza Pratt destacó que Bondonga había solicitado la suspensión de su deportación y la reapertura de su caso para poder ajustar su estatus migratorio.
¿Por qué es importante contar con una Green Card en Estados Unidos?
La Green Card, conocida oficialmente como Tarjeta de Residente Permanente, desempeña un papel crucial en EE. UU. al proporcionar el estatus legal necesario para residir y laborar en el país de manera indefinida, sin la necesidad de un empleador o de una visa temporal.
Entre sus principales ventajas se encuentra la libertad laboral, que permite a los titulares trabajar en casi cualquier empresa, cambiar de empleo sin restricciones, emprender un negocio propio o acceder a puestos gubernamentales que requieren residencia. Además, brinda estabilidad y permanencia, eliminando la obligación de renovar visas temporales y garantizando protección bajo las leyes laborales.
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