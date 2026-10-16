ALERTA MÁXIMA en estacionamiento de Walmart en Gainesville: transeúnte de 81 años muere en fuego cruzado, ¿qué pasó?

Un hombre de 81 años murió tras recibir varios disparos en el estacionamiento de un Walmart en Gainesville, Georgia, Estados Unidos. Según la Policía, la víctima, identificada como James Edward McDaniel, no estaría involucrada en el tiroteo y habría sido alcanzada por las balas mientras transitaba por el lugar. Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo en el estacionamiento de Walmart en Gainesville?

El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. del miércoles en el estacionamiento del Walmart ubicado en 400 Shallowford Road NW, en Gainesville. Según informó N+ Univision, McDaniel sufrió heridas graves y fue trasladado al Northeast Georgia Medical Center, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Policía indicó que el hombre era un transeúnte ajeno al tiroteo. En un comunicado citado por N+ Univision, las autoridades señalaron: "La información preliminar indica que se produjeron disparos en el estacionamiento, fuera del establecimiento, que alcanzaron a McDaniel, quien, según los investigadores, era un transeúnte ajeno a los hechos".

Tras el tiroteo, el estacionamiento del Walmart permaneció cerrado durante varias horas mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes.

Policía de Gainesville solicita información sobre tiroteo en Walmart

Las autoridades de Gainesville solicitaron la colaboración de la comunidad para esclarecer la muerte del adulto mayor en Estados Unidos. Cualquier persona que tenga información relevante puede comunicarse con el 911 o presentar una denuncia anónima por internet.

La investigación continúa en curso y la Policía busca esclarecer las circunstancias del tiroteo e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre el motivo del ataque.