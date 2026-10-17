¡Mucha atención, extranjeros! El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) desestimó 35.767 solicitudes de autorización de empleo de extranjeros que aspiraban a obtener la residencia permanente (Green Card) entre abril y junio de 2026. Esta cifra se traduce en una tasa de rechazo cercana al 44%. Las estadísticas evidencian el tercer trimestre del año fiscal 2026 del gobierno estadounidense, que abarca desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. ¿Qué deben tomar en cuenta los solicitantes?

EE. UU. niega los permisos de trabajo a más de 35.000 solicitantes, ¿cuál es el principal motivo?

Según 'Hindustan Times', el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) rechazó un total de 35.767 solicitudes de permiso de trabajo (Formulario I-765) de extranjeros que se encuentran en proceso de obtener la Green Card. Este notable aumento en la tasa de rechazo, que alcanzó el 44% entre abril y junio de 2026, contrasta con el 25% registrado en trimestres anteriores.

Las razones detrás de esta cuestionada decisión se pueden atribuir a tres factores principales:

En primer lugar, se ha observado un endurecimiento en las políticas migratorias y de seguridad nacional, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el USCIS han intensificado las revisiones de antecedentes , priorizando la seguridad pública y eliminando flexibilidades anteriores.

y de seguridad nacional, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el USCIS han intensificado las , priorizando la seguridad pública y eliminando flexibilidades anteriores. En segundo lugar, los rechazos automáticos han aumentado debido a errores técnicos y de formato, ya que el USCIS ha eliminado los periodos de gracia para formularios desactualizados. Esto incluye el uso de versiones antiguas del Formulario I-765 , la falta de firmas y la presentación de documentación incompleta o sin las traducciones certificadas necesarias.

y de formato, ya que el USCIS ha eliminado los periodos de gracia para formularios desactualizados. Esto incluye el uso de , la falta de firmas y la presentación de documentación incompleta o sin las traducciones certificadas necesarias. Por último, la constante saturación del sistema y la acumulación de casos han llevado a la agencia a aplicar rigurosamente cada requisito normativo, con el objetivo de reducir la acumulación de casos migratorios.

Autoridades eliminaron la extensión automática

Bajo este contexto de denegaciones, las autoridades no dudaron en eliminar de manera definitiva la extensión automática que permitía a algunos solicitantes continuar laborando legalmente al presentar únicamente el recibo de renovación.

Esta drástica medida está obligando a los solicitantes a interrumpir sus actividades laborales en caso de que su tarjeta física expire antes de obtener la nueva aprobación en el país americano.

¿Cuáles son los errores más comunes al llenar el Formulario I-765?

USCIS ha rechazado el Formulario I-765 en numerosas ocasiones, principalmente debido a: