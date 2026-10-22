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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanas en EE. UU.: abogada de Florida ARRESTADA tras AMENAZAR con disparar a agentes del ICE; esta es su situación

Abogada de Florida enfrenta cargos por amenazar con disparar a agentes del ICE mientras intentaba adquirir un arma en EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?

Melanni Miranda
Abogada de Florida termina arrestada tras disparar a agentes del ICE: esto se sabe.
Abogada de Florida termina arrestada tras disparar a agentes del ICE: esto se sabe. | Composición Líbero / Melanni Miranda / Fox News.
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Una abogada en Florida, Estados Unidos, fue detenida recientemente tras amenazar con disparar en la cabeza a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras intentaba adquirir un arma, tal como informaron las autoridades federales. Esta situación ha generado preocupación sobre la seguridad y el comportamiento de profesionales del derecho en contextos de tensión. Aquí más detalles.

Las muertes bajo custodia del ICE cuestionan las condiciones de los centros de detención migratoria.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: más de 55 detenidos han muerto en centros de ICE en 19 meses

Abogada de Florida termina arrestada tras disparar a agentes del ICE, ¿cómo sucedió?

Según informes de 'Fox News' y otros medios, Lisa C. White, abogada licenciada en Florida y residente en Misisipi, fue arrestada rápidamente por agentes federales tras amenazar con disparar a la cabeza a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras intentaba comprar un arma de fuego.

El incidente se registró en la tienda de armas High Caliber Guns, ubicada en Long Beach, Misisipi. A través de reportes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de ICE, se conoció que White llegó al establecimiento con la intención de adquirir una pistola y gas pimienta. Durante el proceso de compra, realizó preguntas inusuales sobre si las armas disponibles podían perforar chalecos antibalas.

Al mencionar a las autoridades migratorias, supuestamente señaló que, si no lograba atravesar el blindaje de los chalecos, dispararía directamente a los agentes de ICE. Ante estas amenazas, el personal de la tienda decidió no venderle el armamento y notificó de inmediato a las autoridades, lo que llevó a su arresto.

¿Cuál es su situación actual?

Lisa C. White, admitida al Colegio de Abogados de Florida en 1995, se encuentra bajo custodia federal tras ser acusada de amenazar con influir o interrumpir las funciones de oficiales federales en el país americano.

Hasta el momento, no tiene derecho a fianza mientras aguarda su juicio. Si es hallada culpable, podría enfrentar una condena de hasta diez años de prisión en una cárcel federal.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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