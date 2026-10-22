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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanas en EE. UU.: abogada de Florida ARRESTADA tras AMENAZAR con disparar a agentes del ICE; esta es su situación
Abogada de Florida enfrenta cargos por amenazar con disparar a agentes del ICE mientras intentaba adquirir un arma en EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?
Una abogada en Florida, Estados Unidos, fue detenida recientemente tras amenazar con disparar en la cabeza a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras intentaba adquirir un arma, tal como informaron las autoridades federales. Esta situación ha generado preocupación sobre la seguridad y el comportamiento de profesionales del derecho en contextos de tensión. Aquí más detalles.
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Abogada de Florida termina arrestada tras disparar a agentes del ICE, ¿cómo sucedió?
Según informes de 'Fox News' y otros medios, Lisa C. White, abogada licenciada en Florida y residente en Misisipi, fue arrestada rápidamente por agentes federales tras amenazar con disparar a la cabeza a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras intentaba comprar un arma de fuego.
El incidente se registró en la tienda de armas High Caliber Guns, ubicada en Long Beach, Misisipi. A través de reportes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de ICE, se conoció que White llegó al establecimiento con la intención de adquirir una pistola y gas pimienta. Durante el proceso de compra, realizó preguntas inusuales sobre si las armas disponibles podían perforar chalecos antibalas.
Al mencionar a las autoridades migratorias, supuestamente señaló que, si no lograba atravesar el blindaje de los chalecos, dispararía directamente a los agentes de ICE. Ante estas amenazas, el personal de la tienda decidió no venderle el armamento y notificó de inmediato a las autoridades, lo que llevó a su arresto.
¿Cuál es su situación actual?
Lisa C. White, admitida al Colegio de Abogados de Florida en 1995, se encuentra bajo custodia federal tras ser acusada de amenazar con influir o interrumpir las funciones de oficiales federales en el país americano.
Hasta el momento, no tiene derecho a fianza mientras aguarda su juicio. Si es hallada culpable, podría enfrentar una condena de hasta diez años de prisión en una cárcel federal.
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