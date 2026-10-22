ALERTA MÁXIMA para Walmart: mujer de Ginebra es acusada de participar en una ESTAFA

Una mujer de 46 años, residente de Ginebra, fue arrestada en Estados Unidos por su presunta participación en una estafa con devoluciones fraudulentas en una tienda Walmart. Según informó Finger Lakes Daily News, la investigación apunta a tres operaciones en las que habría obtenido dinero en efectivo mediante devoluciones irregulares de artículos que no correspondían a mercancía de la tienda.

Una mujer de Geneva es acusada de estafar a Walmart.

Walmart: mujer de Ginebra es acusada de fraude por devoluciones

Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Ontario arrestaron el miércoles a Socorro Morales-Ortiz tras investigar movimientos sospechosos en una tienda Walmart ubicada en la intersección de las carreteras estatales 5 y 20, en Geneva.

Según los investigadores, la mujer habría realizado tres devoluciones de artículos que no correspondían a mercancía de la tienda, aunque aún tenían las etiquetas, y recibido dinero en efectivo en cada operación. Estos hechos motivaron la intervención de las autoridades.

¿De qué delitos acusan a la mujer tras la presunta estafa en Walmart?

Morales-Ortiz enfrenta tres cargos por falsificación de registros comerciales en primer grado y otros tres por hurto menor, todos relacionados con las presuntas devoluciones fraudulentas realizadas en Walmart. Tras su arresto, fue trasladada a la cárcel del condado de Ontario, donde permanecerá a la espera de la lectura de cargos. Además, deberá comparecer posteriormente ante el tribunal del municipio de Geneva.

La información fue difundida por Finger Lakes Daily News, que reportó la detención y los cargos presentados contra la residente de Geneva. El caso seguirá el proceso judicial correspondiente.