¡Atención! La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Boston, Estados Unidos, impactó al realizar una operación de control migratorio selectivo de tres días, en el sureste de Massachusetts, desde el 21 de septiembre. Esta acción tuvo como objetivo detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, muchos de los cuales habían sido liberados de prisión por jurisdicciones que no acataron las órdenes de detención emitidas por ICE.

En total, las autoridades arrestaron a 82 inmigrantes ilegales durante esta operación esta semana. ¿Qué tan perjudicial fue para los extranjeros?

Exponen última acción del ICE en Massachusetts y 82 arrestos en operativo de 3 días: ¿qué está pasando?

Según el portal del ICE, las actuales políticas de santuario están generando gran preocupación entre los ciudadanos estadounidenses, al permitir que inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos circulen sin restricciones. Bajo la dirección del presidente Trump y el secretario Mullin, las ciudades que antes ofrecían refugio a estas personas ya no son consideradas seguras para la comunidad, especialmente para aquellos con delitos graves como agresiones sexuales y pedofilia.

Bajo este contexto, la instrucción del presidente a ICE es clara: localizar y deportar a todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales, con el objetivo de aumentar la seguridad nacional y proteger a las comunidades. Por ello, muchos de estos extranjeros enfrentan ahora cargos que van desde agresiones con armas hasta posesión de material de abuso sexual infantil.

Joseph Sher, director interino de la oficina de campo de ICE en Boston, expresó su descontento con los políticos que defienden estas políticas, afirmando que priorizan a los inmigrantes peligrosos sobre los ciudadanos respetuosos de la ley. "Mientras estos políticos siguen malgastando tiempo y recursos en leyes superficiales, ERO Boston continuará protegiendo a las comunidades de Massachusetts de estos delincuentes", señaló.

Mediante el último informe del ICE, se conoció que, entre los 82 arrestados, figuran Robson Martins Da Silva, un brasileño con múltiples cargos de agresión sexual, y Ronan Rodrigues Dos Santos, también brasileño, arrestado por agresión con arma peligrosa. Otros casos incluyen a Rafael De Oliveira Batista, quien había sido deportado previamente y fue arrestado por agresiones a un familiar, y Joao Manuel Matos Ferreira, un portugués condenado por agresiones con vehículo y delitos sexuales.

¿Qué más ha mencionado el ICE frente a estos datos?

La agencia federal de Boston decidió compartir su agradecimiento a la Guardia Costera de los Estados Unidos por su destacada colaboración y apoyo durante estas operaciones. ICE destacó que quienes ingresen ilegalmente al país americano y violen las leyes enfrentarán arrestos y la imposibilidad de regresar.

Durante la administración de Trump y bajo la dirección de Mullin, se ha dejado claro que los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en el territorio estadounidense. Asimismo, se ha invitado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad delictiva relacionada con extranjeros en sus comunidades, ya sea llamando a la línea de información de ICE al 866-DHS-2-ICE o completando el formulario de denuncia en línea.