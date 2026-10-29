Un último informe del grupo de defensa de la reforma migratoria FWD.us ha expuesto que la cantidad de funcionarios estatales y locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha ido aumentando significativamente, duplicándose en un periodo de ocho meses en este 2026. ¿Qué más se sabe sobre esta tendencia y qué deben saber los inmigrantes?

Revelan aumento en las colaboraciones entre el ICE y la policía en esta zona

Según lo difundido en el informe de la organización FWD.us y los datos de Deportation Data Project de las universidades de Berkeley y UCLA, más de 29.000 agentes estatales y locales en EE. UU. han recibido autorización del ICE para llevar a cabo tareas relacionadas con la migración. Ello hace posible que los funcionarios participen activamente en la aplicación de políticas migratorias.

La cifra de personal enfocado en la deportación ha experimentado un notable incremento, duplicando el número registrado hace solo ocho meses y superando los 11.600 oficiales empleados por la agencia federal. Este crecimiento se ha visto impulsado principalmente por la expansión de acuerdos bajo el programa 287(g) de ICE, que se implementa mediante modelos de fuerza de tarea, prisiones y entrega de detenidos.

Estados como Florida y Texas son los principales focos de estos convenios y de los arrestos migratorios a nivel nacional. No obstante, otros estados, como Wyoming, New Hampshire y Oklahoma, han reportado incrementos significativos en los que las fuerzas policiales locales llevan a cabo la mayoría de las detenciones.

¿Qué ha dicho el DHS al respecto?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respalda con firmeza la ampliación de los acuerdos relacionados con el programa 287(g), considerándolo esencial en la lucha contra el crimen y la inmigración irregular.

La posición oficial del organismo y de sus representantes sobre el aumento de estas colaboraciones se fundamenta en varios aspectos: Seguridad comunitaria, combate al crimen, cumplimiento de decretos, éxito en operativos específicos e incentivos financieros.