Hernán Crespo destrozó a los periodistas argentinos por 'vender humo' [VIDEO]

Hernán Crespo se encuentra de vacaciones por las rutas del mundo, pero su voz siempre se hace escuchar y más aún cuando va contra quienes emiten mensajes errados: “O te viene natural, o hay que prepararse, yo puedo tener al mejor profesor del mundo, un profesor que sepa un montón, pero si no te sabe enseñar, no te sabe explicar, a mí alumno (Hernán Crespo), no me sirve. Te voy a respetar porque eres crack, sé que sabes un montón, pero si no me sabes explicar, no me va servir nada".

Siendo puntual para enfrentarse con todos ‘esos periodistas’, que fungen con deshonor el trabajo de comunicarle a la gente qué es lo que pasa: "Bueno, lo mismo pasa con el espectador, para mí el espectador necesita un periodista informado y de repente necesita al jugador, al experto que vivió pero que también sepa explicar. O sea, no porque fuiste un gran jugador, sabrás explicar lo que viviste, no es tan fácil".

Dejando en claro que la crítica también está señalada para algunos de sus ex colegas, llámese Diego Armando Maradona u Óscar Ruggeri: "No porque fuiste un gran futbolista, automáticamente serás un gran entrenador, tienes que explicarles a los jugadores, te tienes que preparar, no puedes hacer algo sin preparte antes de lo forma correcta".

"Esto es una crítica 'entre comillas', hacia los exjugadores, sobre los periodistas, de quienes personalmente no me gusta el léxico que usan. Si estudiaste, tienes que ser diferente, no puedes hablar como un tipo de la calle". Lo tiene claro el ex jugador del Chelsea, Inter de Milán, entre otros.

"Por eso cuando escucho a un comentarista decir: 'El defensa se durmió', el defensor no se durmió, eso lo puede decir el hincha. Lo acostaron, no, no lo acostaron no. Para mí si tú estudiaste, usa otro léxico, usa un mejor vocabulario. Aporta, no seas como hincha, porque si no ponemos uno ¿y da igual no?". Cerrando así una vídeo declaración bastante fuerte que le hizo la cuenta oficial de ‘El Enganche’ en Twitter.

Hernán Crespo es el 3er máximo goleador en la historia de la Selección Argentina, por detrás de Lionel Messi y Gabriel Batistuta.