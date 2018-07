Shaqiri, a una firma de llegar a Anfield

Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó: Xherdan Shaqiri pasará exámenes médicos con el Liverpool para así convertirse en el flamante refuerzo de los 'Reds'. El suizo interrumpió sus merecidas vacaciones para visitar las instalaciones de Anfield, el cual será su nueva casa tras dejar el Stoke City.

Jürgen Klopp, técnico del combinado inglés, quedó deslumbrado con el gran Mundial que hizo Shaqiri, gestor de un festejo de los cinco que marcó Suiza en el certamen. Por tal motivo, 'The Normal One' pidió su contratación y el jugador no dudó en aceptar la oferta.

En Inglaterra informan que Xherdan Shaqiri pasará revisión médica con el Liverpool, escuadra que ya fichó a Naby Keïta de cara a la próxima temporada. Cabe destacar que los 'Reds' tuvieron que desembolsar la suma de 15 millones de euros al Stoke City para así hacerse con los servicios del suizo.

Como se sabe, el Stoke City perdió la categoría en la pasada campaña y ello fue el detonante para que Shaqiri deje 'The Potters'. Si bien fueron varios clubes que tocaron su puerta, fue finalmente el Liverpool que ganó la pujada.

Xherdan Shaqiri jugó en el Bayern Múnich durante las temporadas 2012-13 al 2014-15. El suizo fue compañero de Claudio Pizarro.