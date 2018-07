Alexis Sánchez: Estados Unidos le niega visa por sentencia en España

El futbolista chileno Alexis Sánchez no estará presente en el inicio de la gira del Manchester United por los Estados Unidos. El país norteamericano le negó la visa a seleccionado chileno por arrastrar una sentencia en España por evasión de impuestos.

Esta es una sentencia que se le aplicó comenzando el 2018 y hasta el momento no resuelve el problema con el tribunal español. Según medios británicos, el ex azulgrana se le negó el visado por la sentencia en suspenso a 16 meses de cárcel que se le impuso el pasado mes de febrero por evasión de impuesto cuando jugaba por el Barcelona.

Alexis Sánchez es acusado de defraudar 983.000 euros (1.2 millones de dólares), correspondiente a derechos de imagen entre el 2012 y 2013. Según la BBC, el delantero junto a sus abogados trabajan para intentar conseguir el permiso para poder ingresar a los EE.UU.

La plantilla de los Diablos Rojos ya se encuentra en los Estados Unidos, este viernes se enfrentarán al América de México en Los Ángeles. El 22 jugará contra el San José Earthquakes. Luego en la International Champions Cup se medirá contra Milan, Liverpool y Real Madrid los días 26, 28 de julio y 1 de agosto respectivamente. El 5 de agosto, tiene un partido amistoso contra el Bayern Múnich antes de iniciar la Premier contra el Leicester el día 10.

EL DATO:

Alexis Sánchez fichó oficialmente por el Manchester United el 22 de enero del presente año.

