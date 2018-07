Dirigente de AFA: "Sampaoli y su asistente era como un matrimonio que no se hablaba"

El Mundial Rusia 2018 llegó a su fin, con el cual la Selección Argentina sumó otro fracaso al quedar eliminado en octavos de final frente al cuadro de Francia. Desde el país del tango señalan como principal protagonista de este fracaso al ex entrenador, Jorge Sampaoli.

El ex entrenador de Sport Boys llegó al seleccionado argentino con un gran cartel luego del buen trabajo realizado con la U de Chile y la selección de ese país. Sin embargo, en Argentina nunca logró consolidar un equipo y tampoco pudo demostrar el sistema de juego que lo llevó al éxito.

Así lo reconoció el dirigente, Jorge Miadosqui, quien resalto las razones de la contratación de Sampaoli para el cargo de entrenador de Argentina: "Todo sirve como experiencia, cuando se lo eligió venía con muchos títulos, era el mejor técnico de FIFA".

También mostró un poco de autocrítica al reconocer que la AFA nunca pudo resolver los problemas que tuvieron los jugadores y comando técnico: "Hubo una situación muy particular que fue que el cuerpo técnico se partió. Era como un matrimonio en el que las dos personas no se hablaban y como dirigentes no lo supimos resolver".

Finalmente, Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Argentina, mientras que Sebastián Beccacece finalmente se convirtió en técnico de Defensa y Justicia de su país.