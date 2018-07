Yerry Mina y las apuestas que perdió con Leo Messi y Luis Suárez

Su llegada a Barcelona no todo fue felicidad para Yerry Mina. El colombiano confesó que se frustró demasiado por cosas que no le salía en sus entrenamientos. Sumado a eso, todos los días perdía apuestas con Leo Messi y Luis Suárez.

"Cuando llegué empecé a patear balón porque todos pateamos tiros libres y de tanto patear ya competía con Suárez y Messi. En los primeros días me quitaban mis 50 euros y yo perdía y perdía. Yo decía les estoy dando para el mercado todos los días", señaló el colombiano.

Posteriormente, Yerry Mina señaló que "Hubo momentos muy difíciles que fueron de mucha tristeza para mí porque la pasé muy mal... incluso sentí por momentos que todo se me venía abajo".

Y, sobre su participación en el Mundial con Colombia, Mina declaró que no jugar el primer partido lo frustró un poco. "Estaba nervioso en el primer partido porque no había jugado nada, absolutamente nada, no tuve minutos"

DATO:

Yerry Mina interesa a Boca Juniors, pero también tiene ofertas de clubes de la Premier League.