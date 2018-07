Periodista comparte quiénes quedarían en la terna final para asumir la Selección Argentina

La Selección Argentina completó un rendimiento para el olvido en el Mundial Rusia 2018, donde quedó eliminada frente a su similar de Francia en la estancia de octavos de final. Razones suficientes para que, Jorge Sampaoli, sea despedido del cargo de entrenador por su discreto desempeño como estratega del combinado 'albiceleste'.

Como consecuencia, las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino trabajan para designar a su reemplazante; y en ese contexto, el periodista 'gaucho', Diego Borinsky, dio a conocer los nombres que maneja la AFA para tomar las riendas de la Selección Argentina.

En su cuenta oficial de 'Twitter', Diego Borinsky posteó una nómina de entrenadores que estarían interesados en asumir el puesto de DT de la 'albiceleste' y de los que se niegan a ponerse el buzo 'che'.

Según el periodista argentino, Ricardo Gareca, Ramón Díaz, Matías Almeyda si quieren asumir la dirección técnica de la Argentina; Marcelo Gallardo, Diego Simeone y Mauricio Pochettino no estarían interesados, mientras que Alejandro Sabella y José Néstor Pékerman no se pronuncian.

Selección, pasamos en limpio.

👍Gareca quiere

👍Ramón quiere

👍Almeyda quiere

👎Gallardo no quiere

👎Simeone y Pochettino no hablan (supuestamente no quieren)

👍Sabella manager no habla (supuestamente quiere)

🤔Pekerman no sabemos (muy indeciso)

Mi pronóstico: Sabella + Almeyda