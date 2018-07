Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri: "Quiere desmantelar a mi equipo y llevárselo a Inglaterra"

El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, criticó severamente a Maurizio Sarri - ex entrenador de su equipo quien ahora recala en Chelsea - por intentar desmontar su equipo pues a pesar de haber fichado a Jorginho por 57 millones de euros - una de sus principales figuras - iría por más.

"Quería llevar a todo mi equipo a Inglaterra y desmantelarlo. Tuve que establecer la ley con Marina Granovskaia [directora del Chelsea]. Quería a Jorginho y lo delaté después de hablar con [Carlo] Ancelotti, quien me dijo que esperaba mucho de Diawara y que quiere jugar contra Hamski más profundo".

El proceso de salida de Sarri del conjunto italiano ha sido más que dramático. Su mala relación con De Laurentiis fue mellando en el accionar del equipo. El mandamás 'celeste' no perdona que el estratega haya mencionado que ambos se equivocaron en no limar las asperezas.

"No me gusta que él diga que los dos cometimos errores, ya que no creo que haya hecho ninguno. Tenía un contrato, así que podría haber dicho algo porque se comportaba de manera inaceptable, yendo contra jugadores que no creía que fueran muy buenos. Me equivoqué al no desafiarlo. Los jugadores le dieron mucho a pesar que los masacró en sus famosas sesiones de entrenamiento, pero siempre reaccionaron bien", concluyó.