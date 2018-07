¡SIN NEYMAR!: FIFA presentó a los 10 nominados al premio 'The Best' sin el astro brasileño [VIDEO]

Como cada año la FIFA designó a los 10 jugadores nominados el premio 'The Best', galardón que se le otorga al mejor jugador de le temporada 2017-2018. En esta oportunidad la lista de candidatos la encabezan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los campeones del mundo en Rusia 2018 Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, y el subcampeón Luka Modric.

Sin embargo, llama poderosamente la atención la ausencia del brasileño Neymar. El crack del PSG tuvo una tibia participación en el pasado Mundial y pese a que marcó un gol, no le alcanzó para ser considerado por la FIFA dentro de los 10 mejores.

En tanto completan la lista los belgas Eden Hazard (Balón de Plata en el Mundial) y Kevin De Bruyne (campeón de la Premier League), el delantero egipcio Mohamed Salah (subcampeón de Europa), el goleador inglés Harry Kane (máximo artillero de la Premier), y el defensa francés Raphael Varane, este último considerado la sorpresa en la lista.

De momento las votaciones comenzaron hoy entre técnicos y periodistas deportivos de todo el mundo quienes tienen hasta el 10 de agosto para elegir al mejor. El ganador se conocerá los primeros días de septiembre y la premiación será el 24 del mismo mes en la gala de la FIFA en Londres.

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo se llevó el galardón en el 2017 (la primera edición del The Best) por encima de Lionel Messi y el ahora excluido Neymar.