Juventus felicita a su nueva estrella por la nominación al premio The Best

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar. Desde que fue eliminado del Mundial Rusia 2018 en octavos de final contra Uruguay, su nombre siguió sonando en todo el planeta. Su futuro era incierto hasta que se dio a conocer que firmaría por la Juventus. Desde entonces, el astro portugués sigue de vacaciones antes de sumarse a la temporada con su nuevo equipo.

Más allá de todo esto, la FIFA lo incluyó dentro de los diez nominados a ganar el premio The Best. Este galardón personal se lo dan a uno solo y para elegir a un ganador se destacan diferentes virtudes y logros obtenidos con el equipo. De Cristiano Ronaldo destacaron haber logrado ganar la Champions League y también el Mundial de Clubes con la camiseta del Real Madrid.

A pesar de esto, la Juventus no se quedó atrás y mandó un tuit que ha sido criticado por varios hinchas. "¡Felicitaciones también a Cristiano Ronaldo por la nominación!", dice en italiano la cuenta oficial de los 'bianconeros' citanto el tuit de la FIFA. ¿Por qué generó críticas? Pasa que hasta el momento no ha jugado con la camiseta de la 'Vieja Señora' y varios fanáticos le respondieron diciendo que todo lo consiguió con el Real Madrid.

¿Cuándo se sumará Cristiano Ronaldo a la Juventus? Por el momento, el equipo italiano se encuentra en Estados Unidos preparándose para lo que será su debut en la International Champions Cup. El nuevo jale, el '7', sigue de vacaciones por su participación en la Copa del Mundo con la selección de Portugal y llegará para la segunda semana de agosto. Entrenará y se pondrá a la par de sus compañeros para enfrentar la primera fecha de la Serie A.

DATO

A diferencia de Cristiano Ronaldo, Neymar no fue nominado al premio 'The Best'.