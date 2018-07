La emotiva narración del primer gol de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders [VIDEO]

El Seattle Sounders consiguió una victoria muy importante en condición de visitante ante el San José Earthquakes. Fue por la mínima diferencia y el gol lo anotó Raúl Ruidíaz, delantero peruano que llegó hace menos de un mes al cuadro estadounidense procedente del Monarcas Morelia, donde se convirtió en ídolo.

El gol de Ruidíaz dio la vuelta al mundo no solo por ser el primero con la camiseta número nueve del Sounders, sino que la narración del periodista estadounidense fue muy emotiva. No se olvidará jamás y lo puedes constatar en el vídeo que te dejamos al inicio. No caben dudas que es el primero de muchos y 'La Pulga' quiere dejar su marca en la MLS.



Esto ocurrió a falta de media hora para que termine el partido. Una recuperación de pelota en el mediocampo por parte del delantero peruano hizo que los mediocampistas de la visita salgan en bloque. Inmediatamente tocaron por la derecha y el balón fue enviado al centro del área, donde fue tomado por Raúl Ruidíaz y cruzó su remate a un ángulo imposible de atajar.

Cabe destacar que, tras el tanto anotado, Raúl Ruidíaz vio en la tribuna a un grupo de hinchas con la camiseta de la selección peruana. También tenían una bandera y no dudaron en dársela para que celebre enseñándola a las cámaras. El Perú, nuevamente en ojos de todo el mundo.