La confianza de Miguel Layún a su llegada al Villarreal

En conferencia de prensa, el volante de la selección de México, Miguel Layún, expresó su deseo de campeonar con la camiseta del Villarreal a fin de escribir su nombre en la historia del 'Submarino amarillo'.

El internacional mexicano @Miguel_layun ya ha sido presentado como futbolista amarillo 💛. ¡A darlo todo por el #Villarreal 💪!https://t.co/gVkM7nlAb8 — Villarreal CF (@VillarrealCF) 31 de julio de 2018

"Este es un club muy familiar, que trata muy bien al jugador, a lo que se suma que es un club ambicioso pero que no pierde la humildad. Me gustaría ser de los primeros en lograr un título aquí y ese es mi objetivo", expresó.

Layún - quién fue parte de la plantilla 'charra' que disputó la Copa del Mundo Rusia 2018 - agradeció la confianza a los directivos españoles. Su excelente temporada en el Sevilla terminó siendo trascendente para su fichaje.

"Estoy agradecido por la oportunidad, por confiar en mí y por el trato que he recibido, tanto antes de fichar, como ya una vez en el club. He vivido una experiencia y una manera de trabajar del club, que me dio una certeza importante y que me hizo sentirme valioso e importante. Un club que se ha ganado el respeto de la liga y a nivel europeo, por lo que me siento orgulloso y feliz de estar aquí", indicó.

La polifuncionalidad de Layún fue otro de los factores predonimantes para recalar en el club de la Cerámica. El futbolista de 30 años fue utilizado por Juan Carlos Osorio - en el Mundial - de volante por derecha, sin embargo, su posición habitual es la de lateral izquierdo.

¡Sigue en directo la presentación de Miguel Layún! 💛👉 https://t.co/mkJCuLMF9L — Villarreal CF (@VillarrealCF) 31 de julio de 2018

"Habría que preguntarle al mister (respecto a la posición que jugará). He hablado con él y sabe que puedo actuar en varias posiciones, es un plus que me ha ayudado en mi carrera. En mis clubes y en selección he jugado de varias posiciones, por lo que estoy a disposición del entrenador [...] Me defino como un lateral con tendencia ofensiva, un lateral con incorporación al ataque más que un marcador. Y como volante me considero más un volante mixto, un 'box to box' que dicen. Con llegada al área y buscar remate", concluyó.

EL DATO

Miguel Layún debutó en el Veracruz en la temporada 2008/09.