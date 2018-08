Claudio Pizarro "No creo que vuelva a jugar en mi selección"

Claudio Pizarro se juega los descuentos de su carrera e incluso aclaró que es su última temporada como futbolista profesional luego de concretarse su fichaje en el Werder Bremen, por ello a sus 39 años ve lejano un regreso a la selección peruana.

El "Bombardero" concedió una entrevista en Alemania mediante su cuenta de Twitter respondiendo muchas inquietudes de sus seguidores quienes aclaman un regreso como despedida luego de no estar en el Mundial Rusia 2018.

"El no ir al Mundial fue lo más difícil que me ha tocado vivir. No creo que vuelva a la Selección", respondió Pizarro ante una pregunta de un fan que quisiera verlo ante Alemania en los partidos amistoso que jugará en Europa la "bicolor".

Por último se refirió a la participación de la selección en el Mundial, coincidiendo que el primer partido era el clave para avanzar. "Creo que se pudo llegar mas lejos, el primer partido era clave y se cometieron errores en tomar decisiones importantes".

EL DATO

Claudio Pizarro jugó en la Sub 17, Sub 20, Sub 23 y la Selección mayor por más de 20 años.