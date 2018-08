Director general del Werder Bremen defiende el fichaje de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro volvió al Werder Bremen en una operación tan inesperada como sorprendente. El delantero peruano jugará su última temporada como futbolista profesional en el club que le abrió las puertas en Europa.

Sin embargo, su fichaje no dejó indiferente a nadie en Alemania y las críticas no tardaron en llegar. Frank Baumann, director general del Werder Bremen, no demoró mucho en salir a respaldar a su excompañero en el club alemán.

"Se trata de competencia y rendimiento. Creo que habrá espacio para que Claudio Pizarro juegue en muchos partidos, del mismo modo que habrá espacio para Johannes Eggestein (20 años)", sostuvo el directivo al programa "Buten un binnen".

Eso sí, Baumann descartó que el fichaje de Pizarro haya sido impuesto al comando técnico. "Estamos convencidos de que Claudio puede ser la cereza del pastel en un elenco muy bien dotado", sentenció.

Claudio Pizarro, próximo a cumplir los 40 años en octubre, vuelve al Werder Bremen luego de un año en el Colonia, club en el que jugó poco por diversas lesiones y en el que anotó apenas un gol.

EL DATO:

Claudio Pizarro es el máximo goleador histórico del Werder Bremen con 144 tantos.