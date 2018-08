¡No quiere más críticas! DT de Morelia defiende a Irven Ávila

Las críticas de la afición de Morelia hacia Irven Ávila cada vez más se incrementan más, y es que, la falta de gol en el ‘Cholito’ es algo que no perdonan. Sin embargo, el entrenador michoacano frenó los ataques asegurando que el delantero peruano se mantendrá en el once titular, por encima del paraguayo, Sebastián Ferrerira.

"Valoro mucho a los jugadores y sus capacidades. Irven Ávila nos ayuda a tener control del juego, a circular la pelota. Sebastián Ferreira es de otras características, por eso los usamos en diferentes momentos para estar dentro de la cancha. Respetamos mucho el trabajo de ambos. Ávila está trabajando bien, en mi opinión está uniendo al equipo, lo felicito porque hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo, haciendo justo lo que le pedí que hiciera", expresó Hernández.

Asimismo, el estratega de la ‘Monarquía’ explicó que el esfuerzo de Irven Ávila es una de sus mejores características, incluso le parece una cualidad mar valorable que un jugador que registre más goles.

"No estamos evaluándolo únicamente si mete o no mete goles. Pero el equipo está ganado y eso es más importante que un solo jugador haga siete u ocho goles, en mi opinión”, manifestó portal mexicano CB Televisión.

