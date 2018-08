Diego Armando Maradona dijo quién debería ser el entrenador de la selección de Argentina

Diego Armando Maradona, ídolo del fútbol argentino, habló claro y directo en una entrevista que concedió para Diario Olé. Dijo varias cosas importantes sobre el fútbol de su país, pero también dio su opinión acerca de quién debería ser el nuevo entrenador de la selección de Argentina para la Copa América que se jugará en Brasil el próximo año.

Luego de que terminara el Mundial jugado en Rusia este año, muchos nombraron a entrenadores como Ricardo Gareca, Alejandro Sabella y hasta Pep Guardiola para ponerse el buzo de la selección de Argentina. El primero de todos renovó con Perú hasta el 2021, Sabella no sabe nada al respecto y el estratega del Manchester City dijo que no sin pensarlo. ¿Entonces quién?

Para el 'Pelusa', solo existe un entrenador que pueda darle nuevamente a Argentina un título. Se trata de 'El Flaco' y no, no es Ricardo Gareca. Estamos hablando de César Luis Menotti, quien le dio a la selección albiceleste el primer título en una Copa del Mundo. Fue en el 1978 y Maradona lo sabe muy bien. Para él, no hay otro.

"Para la Selección, yo me quedo con Menotti", fueron las palabras de Maradona. Sin embargo, es solo un avance de la entrevista completa que saldrá publicada en Olé esta semana. Además, no fue lo único que reveló el reconocido diario argentino, sino que también aclara que 'El Diego' mostró su disgusto por el fútbol local y que el país no está preparado para tener entrenadores.

"El fútbol argentino no me gusta. Y el país no tiene grandes entrenadores", dijo 'D10S'. Maradona no se guardó nada y, jugando una 'pichanga' con mujeres, reveló varias cosas más, pero el medio de comunicación en mención no quiso dar más detalles por ahora. ¿Será que Diego Armando dijo algo sobre lo que pasó con Jorge Sampaoli en el Mundial Rusia 2018?