Maurizio Sarri habló sobre la continuidad de Eden Hazard en el Chelsea

Eden Hazard seguirá ligado al Chelsea hasta el final de la temporada. O al menos eso es lo que ha dado a entender el técnico de los 'Blues', Maurizio Sarri, en conferencia de prensa a puertas de lo que será el encuentro ante el Newcastle por la tercera jornada de la Premier League.

"No puedo vender a un jugador sin tener la posibilidad de reemplazarlo por alguien del mismo nivel. Así que creo que Eden se quedará con nosotros durante toda la temporada", fueron las primeras palabras de Sarri sobre una de las máximas estrellas que tiene el Chelsea en su plantilla.

Eden Hazard, extremo belga de 27 años, hasta ahora no ha sido titular en lo que va de la temporada. Las dos primeras fechas se las pasó en el banquillo, pero todo apunta a que será titular este fin de semana. Eso lo confirmó Maurizio Sarri al decir que está listo para iniciar las acciones, pero que no está para jugar los noventa minutos.

"Creo que Eden está para jugar 50 o 60 minutos. No sé si el partido entero, pero puede ser titular. Estoy muy contento con él y me gusta que quiera jugar. Sin embargo, he de pensar por todo el equipo", siguió hablando el director técnico de los 'Blues', que se alistan para conseguir su tercera victoria de manera consecutiva.

Estas palabras de Maurizio Sarri han dejado tranquilos a los aficionados del Chelsea, ya que Florentino Pérez -presidente del Real Madrid- se preparaba para lanzar una nueva oferta y tentar a Eden Hazard de dejar Londres. Todo hace indicar que se quedará una temporada más en Stamford Bridge.