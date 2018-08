Morelia vs Monterrey EN VIVO ONLINE: con Sandoval y Ávila por la fecha 7 de la Liga MX

Morelia y Monterrey se jugarán un partidazo este sábado 25 de agosto en el Estadio BBVA en un encuentro correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. La transmisión se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 9.06 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 y por Libero.pe.

La escuadra de los Monarcas sacó un punto el fin de semana de local ante el duro Pachuca tras igualar 1-1 y pese a que está por ahora en los primeros lugares no desea sumar su segunda derrota en el torneo. Ray Sandoval e Irven Ávila se perfilan como titular, pues en los últimos jugos se han compenetrado bien y los dos ya han marcado goles.

La ‘Monarquía’ está invicto desde hace varias semanas y solo tropezó en su debut con Toluca por un marcador de 2-0. No obstante, ha levantado cabeza y actualmente está en racha; por lo que quieren aprovecharlo para tomar la punta, que actualmente le pertenece a Cruz Azul con cinco puntos más.

Los Monarcas anunciaron este viernes el fichaje de Edison Flores procedente del de Dinamarca y el lunes pasará los exámenes médicos para incorporarse complemente al conjunto ‘azteca’. Aún no se sabe en qué posición jugará, pero no llegará para estar en la banca de suplentes.

Los ‘Tuzos’ se encuentran en el segundo lugar con 15 puntos y hace dos días venció 2-1 de visita a los Lobos Buap. El argentino Rogelio Funes Mori aún está lesionado, pero su técnico Diego Alonso se la ha arreglado para suplirlo y le ha dado resultados, ya que al igual que Morelia, solamente perdió una vez y fue con América en la cuarta jornada.

