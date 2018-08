América vs Pumas EN VIVO vía TDN: hora, canal y alineaciones del clásico de la Liga MX [GUÍA TV]

América y Pumas protagonizarán este sábado 25 de agosto (7.00 hora de Perú y México / EN VIVO ONLINE DIRECTO vía TDN, Televisa y Univisión Deportes) una nueva edición del clásico capitalino, partido a llevarse a cabo en el Estadio Azteca por la fecha del Torneo Apertura de la Liga MX. No te pierdas el minuto a minuto por Líbero.pe.

Ambos (América y Pumas) con 10 puntos en la quinta y sexta casilla de la tabla del Apertura de la Liga MX prometen ofrecer un partidazo, ya que un triunfo les podría permitir ascender a los dos a pescar la cuarta o tercera plaza del torneo, donde, por ahora, tiene como líder al Cruz Azul (16 unidades).

El América, dirigido por Miguel Herrera, llega al clásico capitalino luego de caer por la mínima de caer (2-0) contra otros felinos: el León, club donde milita el peruano Pedro Aquino.

Los hinchas de las 'Águilas' olvidarán este mal episodio solo si consiguen ganar como locales a los Pumas de la UNAM, quienes vienen de dos derrotas consecutivas ante Monterrey (1-0) y Querétaro (1-0) en la quinta y sexta jornada de la Liga MX.

El historial entre América y Pumas es el siguiente: en 112 partidos, se registraron 41 triunfos de las 'Águilas', 42 empates y 29 victorias a favor de los felinos.

La mayor goleada de América fue un 5-1 en 1966 y la mayor de los Pumas un 5-2 en la campaña 1990-91.

ALINEACIONES PROBABLES: AMÉRICA VS. PUMAS UNAM

América: Marchesín, Valdez, Álvarez, Sánchez, Vargas, Rodríguez, Uribre, Lainez, Ibargüen, Peralta y Martínez.

Entrenador: Miguel Herrera.

Pumas: Saldivar, Mozo, Jaquez, Mendoza, Cota, Malcorra, Escamilla, Rodríguez, Barrera, Alustiza y Mora.

Entrenador: David Patiño.

Estadio Azteca.