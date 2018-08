Miguel Araujo: "En las jugadas límite se debe matar o morir" [VIDEO]

La tarde del fin de semana lo tiene como una de las claras apariciones en el fútbol argentino, Miguel Araujo demostró su validez y aplicó a régimen cómo es que trabaja desde su zona. El defensor central de Talleres de Córdoba se expuso a una expulsión, pero salió airoso.

¿Viviste una situación límite en la jugada con pierna alta?

"¿Si fui vehemente? Se trata de que a uno lo respeten. De marcar presencia. Es una liga muy dura y friccionada. Pero me sentí bien. Todos somos fundamentales. Había que tener concentración, porque nos habían hecho muchos goles de pelota parada y no podía ser".

¿La jugada del penal -no cobrado- cómo la analizaste?

Levanté la pierna ante Gómez. Pero... no sé de qué penales me hablan. En el agarrón a Silva el balón lo tenía yo, si hubiera sido penal el árbitro hubiera cobrado. Hay jugadas en las que hay que ir al límite, pero siempre sin mala intención.

¿Cómo se siente un debutante extranjero?

“Me sentí muy cómodo. Estoy con un grupo que me hace sentir en familia. El fútbol argentino es duro, tiene fricción los 90 minutos, pero me sentí muy cómodo”. Destacó el jugador seleccionado por Ricardo Gareca para Rusia 2018.

EL DATO:

Miguel Araujo debutó la semana pasada de visitante ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.