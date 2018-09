Álvaro Morata reveló que estuvo a punto de abandonar al Chelsea

Álvaro Morata reveló en rueda de prensa antes de que arranque la Liga de las Naciones que no se sintió a gusto en Chelsea la temporada pasada. Planteó volver al fútbol italiano o español, pero las cosas no se dieron para que eso suceda. Finalmente, se quedó en el cuadro de Londres y espera hacer una gran temporada esta vez.

"Me planteé volver a jugar en España o en Italia, claro que lo pensé. Hubiera sido feliz, pero no siempre se puede escapar de la realidad. El año pasado fue un desastre. No sabía ni dónde estaba. No fui feliz", fueron las primeras palabras del delantero español.

Una de las principales razones que lo hizo sentir mal la temporada pasada fue quedar fuera de la lista de convocados de Julen Lopetegui -cuando era entrenador de la Selección de España- para el Mundial Rusia 2018. Reveló que firmó por el Chelsea para estar en la cita mundialista, pero las cosas no se dieron como él pensaba.

"Quedarme fuera del Mundial fue la gota que colmó el vaso. Firmé por el Chelsea para estar allí y no fui... Aunque eso al final me ha hecho motivarme y seguir hacia delante", siguió Álvaro Morata que asegura no tener ningún rencor con el entonces seleccionador español. "No le guardo rencor. Fue su decisión y ahora espero que le vaya bien en el Madrid".

Ahora el panorama cambió para Álvaro Morata. El delantero que pasó por las filas de Real Madrid y Juventus, solo quiere pensar en el presente y olvidar lo que sucedió meses atrás. "Todo eso ya ha pasado. Ahora quiero hacer una gran temporada en el Chelsea y seguir viniendo a la Selección", finalizó en rueda de prensa.