Toni Kroos consideró que Antoine Griezmann mereció estar nominado al The Best 2018

El premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA 2018 ha generado una polémica que hasta ahora sigue levantando polvo: la discutida, para algunos, elección de Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah como los tres finalistas por encima de nombres como Lionel Messi o Antoine Griezmann.

Consultado al respecto, Toni Kroos cree que tanto el portugués, croata y egipcio son justos finalistas. Le lanzaron el nombre de Griezmann y el del Real Madrid aseguró que tranquilamente el francés pudo haber estado en la terna de la FIFA.

"Por supuesto que Griezmann lo merecía, pero también hay jugadores que se merecían estar nominados. No puedes nominar a más de tres jugadores. Ganó la Europa League y el Mundial. Tuvo un rol decisivo en ambos equipos, pero también los futbolistas nominados", afirmó Kroos.

Eso sí, el alemán aclaró que no le gustan mucho este tipo de trofeos pero que, sin duda, Griezmann mereció integrar la selecta lista. "Si me conocen, saben que no soy un gran fan de los premios individuales, porque el fútbol es un deporte de equipo. Tienes estos premios y creo que los tres nominados están bien, pero por supuesto que Griezmann habría merecido estar nominado", puntualizó.

Más allá del doble trofeo con el Atlético de Madrid y la selección de Francia, la importancia de Antoine Griezmann en estos galardones fueron para destacar: el francés anotó o asistió en todas las fases del Mundial Rusia 2018 y, además, anotó en todas las rondas de KO de la Europa League.

EL DATO:

Antoine Griezmann anotó 4 goles con Francia en la Copa del Mundo 2018 y 6 tantos con el Atlético de Madrid en la Europa League 2017-18.