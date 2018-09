Roberto Mosquera y la clave de su gran momento en Bolivia

Desde que asumió como técnico del Royal Pari, Roberto Mosquera solo sabe festejar, ya que su equipo marcha líder con 22 puntos en nueve fechas disputadas en el torneo de Bolivia. El peruano ofreció una entrevista a una radio local y reveló las razones de su éxito.

Y es que desde que el extecnico de Alianza Lima está en el banquillo del Pari, ha ganado 15 puntos como local y sacó nueve unidades como visitante. Su experiencia en el Jorge Wilstermann también 'altiplánico' le sirivió bastante, pero las relaciones entre ambas partes no terminaron de la mejor forma.

"Había 45 días de Copa del Mundo en el cual reestructuramos el equipo. Sacamos a siete jugadores y trajimos otros jugadores que había visto en menores. Comenzó a caminar la pretemporada mientras los demás equipos dieron un mes de vacaciones y otros veinte días, no sé si por desconocimiento o qué pero tu a los 13 o 14 días que no entrenas, pierdes la forma física", mencionó en RPP.

Mosquera mencionó incluso que a su llegada, los dirigentes del Pari le pidieron algo que no iba acorde a la realidad del club: "Yo venía al equipo a salvarles de la baja y ellos me hablaban de un torneo internacional", recalcó el ex técnico de Sporting Cristal.

Esto se debe a que antes de la llegada del técnico peruano, el Royal Pari marchaba último con ocho derrotas seguidas.

Finalmente habló de Ricardo Gareca y mencionó que "Siempre he tenido simpatía a su forma, a su delicadeza para hacer un recambio genracional que es lo que ha sucedido".