Brasil vs Estados Unidos EN VIVO: Partido amistoso internacional [FECHA FIFA]

El partido amistoso de carácter internacional será importante para Brasil visitará a Estados Unidos el día de mañana desde las (6:30 p.m - HORA PERUANA) en el siempre imponente MetLife Stadium, un duelo que sacará chispas por la jerarquía del equipo donde Tite es el director técnico y la también el poderío del gigante norte-americano. Transmitido por SporTV y el minuto a minuto por Líbero.pe.

Han pasado 2 meses desde que terminó el Mundial de Rusia 2018, vuelve al ruedo el 'penta campeón' mundial y ahora deberá estar listo para lo que será el próximo año la Copa América 2019 en su país y Qatar 2022 respectivamente como proceso mundial. Mientras que Estados Unidos ve como chance este partido para potenciar y afianzar todo lo que vienen gestionando desde hace décadas.

All eyes on us. 🇺🇸



The #USMNT put in the final touches ahead of tomorrow's showdown vs. 🇧🇷. Preview » https://t.co/0hzKlKulEt pic.twitter.com/gIw2KingBQ