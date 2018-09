Pogba asegura que Griezmann merece ganar el Balón de Oro

Paul Pogba, un líder fuera y dentro de las canchas. El mediocampista del Manchester United se le caracteriza por ser un jugador que aparece en el momento preciso para salvar a su equipo o selección de una derrota, pero también por salir en defensa de sus compañeros.

En esta oportunidad, el volante francés salió al frente para mostrarle todo su todo a apoyo a Antoine Griezmann y de paso silenciar a sus detractores. Para 'Pogboom', el artillero del Atlético Madrid debió quedar entre los finalistas para ganar el Balón de Oro.

"Ya he hablado con ‘Grizou’ (Antoine Griezmann), por todo lo del Balón de Oro. Le he dicho que él simplemente tiene que seguir haciendo lo que hace, que no lo piense, y llegará por sí solo", agregó Pogba al ser consultado por los finalistas a dicho galardón.

Asimismo, también dejó en claro Kylian Mbappé y N'Golo Kanté merecieron quedar entre los finalistas por sus actuaciones en Rusia 2018. "Mis compañeros sólo tienen que seguir haciendo lo que hace y si tienen que ser Balón de Oro, lo acabarán siendo", finalizó.

EL DATO:

Antoine Griezmann cursa su quinta temporada en el Atlético Madrid.