Exsubcampeón de la Libertadores: "En Sporting Cristal me transformé en un jugador de fútbol"

Cuando tenía 20 años, Alejandro González llegó a Sporting Cristal para afrontar la Copa Libertadores y el torneo local. Si bien su paso por Perú fue corto, siempre resaltó su entrega y compromiso con el equipo rimense.

"Fui al Sporting Cristal y me transformé en un jugador de fútbol ahí", mencióno hace poco en una entrevista para el diario La Tercera del país sureño. González fue pieza clave en aquella gran campaña de Peñarol en la Copa Libertadores del 2011 donde llegaron hasta la final.

Pero no solo eso, el defensor habló también de su salto al 'viejo continente' tras el certamen internacional: "Me tocó bailar con la más difícil, tuve que hacer marca personal a Neymar, que quizás era el mejor jugador de América en ese momento. Como lo hice bien, me abrió las puertas de Europa".

Alejandro González estuvo más de cuatro años en Italia donde vistió las camisetas del Hellas Verona, Cagliari, Ternana entre otros equipos. Ya con 30 años, decidió pegar la vuelta a Sudamérica para jugar en el Paletino de Chile.