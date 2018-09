Gundogan tuvo varios elogios hacia la selección peruana en Twitter

La Selección Peruana no fue un rival nada fácil para Alemania, pero más allá de la victoria, la escuadra dirigida por Joachim Löw sufrió bastante para vencer a la 'Blanquirroja' en el Rhein-Neckar-Arena.

Uno de los jugadores alemanes que fue testigo del buen juego peruano fue el volante İlkay Gündoğan, quien posteó a través de cuenta de Twitter lo siguiente: "Feliz de ganar este partido contra un duro oponente". Y es que incluso, la Selección Peruana comenzó ganando como visitante con gol de Luis Advíncula a los 22 minutos del primer tiempo.

El volante de 27 años de edad, que viste la camiseta número 21 en Alemania, fue sustituido a los 84 minutos por Thomas Muller cuando el partido ya se encontraba igualado.

Alemania venía de empatar sin goles con la actual campeona del mundo, Francia. Con goles de Julian Brandt a los 25' y Nico Schulz a los 85', vencieron a una complicada Selección Peruana como locales en el estadio del Hoffenheim.

EL DATO

Este fue el segundo choque entre Alemania y Perú. La primera vez que se enfrentaron fue por el Mundial de México '70 donde la 'Mannschaft' venció por 3 - 1 a la 'Blanquirroja'.

Glad to win this match against a tough opponent! 👍🏼🇩🇪 // Glücklich dieses Spiel zu gewinnen gegen einen schwierig zu bespielenden Gegner! 👍🏼🇩🇪 #Sinsheim @DFB_Team pic.twitter.com/uOgjwe7zPY