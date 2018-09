Gerardo Martino habría rechazado la propuesta de dirigir a la selección de Colombia

El entrenador del Atalanta United de la Major League Soccer, Gerardo Martino, habría sido uno de los principales candidatos a colocarse el buzo de la selección de Colombia, lugar dejado por José Néstor Pékerman.

Sin embargo, la radical postura que mantendría el técnico rosario sería el detonante para que los dirigentes colombianos hayan decidido bajarlo de la lista. ¿El motivo? Esperaría el llamado del presidente de la AFA, Claudio Tapia, para asumir las riendas de la selección argentina.

Según relataron en BLU radio, el 'Tata' respondió de manera irónica a la comunicación realizada por un allegado a la Federación Colombiana de Fútbol. "Discúlpeme, no lo conozco. No sé quién es usted. Yo hablo y me refero al tema (asumir la selección de Colombia) cuando me llame un dirigente".

Posterior a este hecho, un dirigente de dicha institución remarcó el número de Martino para iniciar las conversaciones, sin embargo, una nueva negativa se hizo escuchar. Según el medio de comunicación en mención, el 'Tata' señaló que no estaba interesado en dirigir a Colombia. Agradeció la propuesta.

EL DATO

Se especula que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le habría comunicado - oficialmente - su interés de contratarlo para el seleccionado argentino. No obstante, Gerardo Martino ha descartado tal comunicación.