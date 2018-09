Pumas vs. Lobos BUAP EN VIVO: chocan por fecha 9 de Liga MX

Pumas de la UNAM vs. Lobos BUAP se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la fecha 9 de la Liga MX. El partido se jugará este domingo 16 de septiembre (12:00 p.m./hora peruana) en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión estará a cargo de Televisa Deportes y las incidencias las puedes seguir por Libero.pe.

Duelo clave. Pumas y Lobos BUAP se citan en la Ciudad de México en el primer duelo dominical de la Liga MX, marcado por la vuelta de Francisco Palencia, ídolo y extécnico que no acabó bien su etapa como DT de los auriazules.

Los Pumas llegan entonados a este partido tras volver al triunfo en la última fecha gracias a un 2-1 contra el León de Pedro Aquino.

Además, los dirigidos por David Patiño no tienen margen de error dado que, pese a ubicarse quinto de la tabla general, la distancia es mínima con sus perseguidores y de perder podrían acabar fuera de la zona de Liguillas.

Lobos BUAP, por su parte, es penúltimo de la Liga MX con apenas cuatro puntos y no gana desde hace seis fechas, por lo que, debe dar el batacazo para no complicarse todavía más con el descenso.

El peruano Alejandro Duarte está convocado para el partido, pero deberá seguir esperando su oportunidad en Lobos BUAP debido al buen nivel del arquero mexicano Antonio Rodríguez.

Alineaciones probables del Pumas vs. Lobos BUAP:

Pumas: Saldívar; Mozo, Jáquez, Quintana, Mendoza; Barrera, Escamilla, Malcorra, Rodríguez; González, Mora.

Lobos BUAP: A. Rodríguez, Crisanto, Orozco, F. Rodríguez, Cruz; Tejeda, Esquivel, Abram, Chirinos; Rabello, Jordan Sierra.

Canal del Pumas vs. Lobos BUAP:

Televisa Deportes (TDN)

Horarios del Pumas vs. Lobos BUAP:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.00 p.m.

Estados Unidos: 12.00 p.m. (ET) / 9.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Pumas vs. Lobos BUAP?

Si quieres seguir en Internet el Pumas vs. Lobos BUAP, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.