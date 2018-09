Liverpool: Jürgen Klopp cumple 600 partidos como entrenador profesional

Jürgen Klopp hoy entrenador de Liverpool, mantiene a Anfield Road como un fortín bien resguardado, la victoria ante Southampton de ayer sirvió para llegar a su partido n° 600 en partidos oficiales. Así mismo, sirve como un destacado porque en Mainz y Borussia Dortmund ha hecho un trabajo espectacular.

Liverpool tiene un inicio de temporada 2018-19 muy bueno, alargando su imbatibilidad en una racha que comienza a ilusionar a todo el público 'red'. Jürgen Klopp está mostrando un trabajo sostenido y eso es reflejado en su partido n°600 como entrenador en competencias ligueras (Bundesliga/Premier League).

La cuenta oficial en Twitter de Liverpool brindó una felicitación, destacando la buena decisión que tomaron cuando decidieron presentarle el proyecto al técnico alemán: "El 600º juego de Jürgen Klopp como mánager marcado con 3️⃣puntos. Up the Reds.🔴".

Jürgen Klopp's 600th game as a manager marked with 3️⃣ points.



Up the Reds. 🔴 pic.twitter.com/fCrCWOfoDK