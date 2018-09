Liverpool vs Southampton EN VIVO: con Mohamed Salah, por la fecha 6 de la Premier League

Liverpool y Southampton EN VIVO medirán fuerzas este sábado a las 9:00 a.m. en el mítico Estadio de Anfield como escenario, en un encuentro esperado, correspondiente a la sexta jornada de la Premier League.

El cuadro de Jürgen Klopp llega con los ánimos al tope, tras aprobar satisfactoriamente la primera prueba de la Champions League, al derrotar al PSG por 3-1, por lo que esperan conquistar este encuentro para mantenerse líder en la Premier League.

Klopp on VVD targeting trophies: "How could we not want that? I've always wanted that. It's still early and we've had a good start, but that's all." #LIVSOU https://t.co/2ELPLS2IuN