Cristian Benavente agradeció llamado de Gareca: "Siempre es un plus ser convocado"

Esta tarde, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para los amistosos que tendrá frente a Chile y Estados Unidos. Sin duda, las principales novedades fueron Yordy Reyna y Cristian Benavente.

Precisamente, el 'Chaval' no ocultó su felicidad por se nuevamente considerado en la Selección Peruana.

"Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección. Ahora me encuentro bien, me siento importante en mi club", manifestó.

El jugador del Royal Charleroi agregó:"Siempre es un plus ser convocado, un punto positivo en este momento de mi carrera. Un plus que me suma y lo afronto muy motivado para hacerlo bien en estos dos partidos amistosos".

Cabe recordar que Benavente no fue considerado en la lista final para Rusia 2018 por Ricardo Gareca. Ahora su llamando, como explica el 'Tigre', se debe a que el 'Chaval' está desempeñándose como volante por izquierda, una posición en el que el técnico de Perú desea ver variantes.

Dato

La última convocatoria de Benavente tuvo lugar para los amistosos ante Croacia e Islandia, previo al Mundial.