Cristian Benavente anotó gol y fue figura en el Royal Charleroi

Súper motivado. Cristian Benavente ratificó que se mantiene en un gran nivel futbolístico. El “Chaval” anotó un gol en el triunfo del Sporting Charleroi 2-1 sobre Lokeren, erigiéndose como la figura del encuentro.

Ricardo Gareca lo convocó para los amistosos ante Chile y Estados Unidos porque venía demostrando su calidad en la liga de Bélgica. Benavente regresa a la bicolor luego de siete meses con la expectativa de no salir nunca más de la lista.

“Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección. Ahora me encuentro bien, me siento importante en mi club. Siempre es un plus ser convocado, un punto positivo en este momento de mi carrera. Un plus que me suma y lo afronto muy motivado para hacerlo bien en estos dos partidos amistosos”, declaró Benavente al diario AS.

El “Chaval” no tiene el puesto asegurado en la selección porque Gareca trabaja con una base, sin embargo, el DT está evaluando darle más minutos para que se inserte al estilo de juego de la selección.



Benavente puede aportar como extremo por izquierda, con el perfil cambiado. También se acomoda detrás del punta en el mediocampo, una especie de “10” y hasta de falso “9”.

La polifuncionalidad de “Bena” seduce al comando técnico, solo falta la consolidación.