EN VIVO Juventus vs Young Boys sin Cristiano por la fase de grupos Champions

Sin Cristiano Ronaldo por expulsión, Juventus vs Young Boys se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía ESPN por el Grupo H de la Champions League. Además, Libero.pe te traerá los goles, las jugada polémicas y el resumen completo de este partido que se desarrollará en Turín desde las 11:55 a..m ( Hora Peruana).

Sobre la Ausencia de Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri señaló que el luso "Está bien, descansó un poco, jugó mucho y el sábado jugó su mejor carrera con nosotros, con gran intensidad". Eso si, el técnico de la Juventus confirmó a Mario Mandzukic y Paulo Dybala en el ataque.

Sobre el cuadro suizo, Allegri señaló que tienen respeto y determinación por su rival. “No pensamos en las cosas buenas que hicimos en Valencia: Young Boys proviene de una serie de importantes victorias en la liga, tiene muchos jugadores que ayudarse a sí mismos, tienen aspecto físico, que son buenos en balones largos y saben cómo ser compacta. Tendremos que ser rápidos, técnicos, jugando bien entre líneas”.

Un triunfo de los italianos lo colorará en lo más alto del grupo H. Los italianos junto a Manchester United tienen 3 puntos cada uno y son los claros favoritos para avanzar a octavos, aunque finalmente es muy pronto para hablar de clasificados pues falta más de la mitad de partidos.

Juventus vs. Young Boys EN VIVO | posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Bernardeschi.

Young Boys: Von Ballmoos; Schick, Lauper, Cámara, García, Bertone, Sanogo, Ngamaleu, Aebischer, Sulejmani, Nsame.

