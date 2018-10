Florentino Pérez armó la lista negra de jugadores que se irán del Real Madrid

En los puestos más altos del Real Madrid existe consenso sobre el recambio generacional que necesita el plantel para seguir en lo más alto del fútbol mundial. Es por ello que Florentino Pérez ya armó su lista negra de futbolistas que dejarían la institución.

El primero de ellos, pese a ser el único jugador que fue titular en todos los partidos del Real Madrid en lo que va de la temporada, sería Karim Benzema. Desde hace algunas temporadas la afición no le perdona ningún fallo pues no ya no es el goleador que esperaban.

Aunque suene algo complicado de creer, Marcelo también tendría los pies fuera de Madrid pese a ser uno de los mejores en su puesto. El brasileño ya tiene 30 años y no han encontrado aún un sustituto por la banda izquierda.

Las constantes lesiones le costaría el puesto a Gareth Bale, quien llegó como gran figura pero no terminó de convencer al "presi" del Real Madrid. Además, el de Cardiff dejaría una buena suma de dinero a las arcas del club.

Lukla Modric es otro de los que no seguirán por mucho tiempo en la 'Casa Blanca'. El croata, reconocido como el mejor del mundo por la FIFA, ya tiene 33 años y deben encontrar un jugador joven que defienda por más tiempo los colores del club.

Por último, Lucas Vázquez, quien pintaba como gran promesa pero se desinfló, ya tiene casi todo listo para no continuar. Están a la espera de una buena oferta para sentenciar su despedida.