Roberto Mosquera: “Nadie mete le 5 goles al mejor equipo de Bolivia”

En un partidazo por la Liga de Bolivia, Royal Pari cayó de visita 7-5 ante Bolívar por la jornada 14. Tras ello, Roberto Mosquera lamentó esta dura derrota, pero sobre todo afirmó que está orgulloso de todo su plantel por el enorme esfuerzo que hicieron en la última jornada.

“Royal Pari es un equipo pequeño que se está consolidando. En este último partido ante Bolívar no pudimos contar con uno de nuestros defensas titulares, sin embargo, nadie le mete cinco goles al mejor equipo de Bolivia”, puntualizó el técnico peruano para radio Ovación.

En seguida, el técnico peruano destacó la entrega de sus jugadores en cada partido disputado por la Liga Boliviana. “Este grupo mete, corre, empuja... y enfrentando a un grande con menos armas, también se gana el respeto… "Una vez más puedo decir que ha sido una locura y muy grato voltear la historia del Royal Pari”.

“Estuvimos durante once fechas en el primer lugar de la tabla y le agradezco a Dios para darme fuerzas y luchar ante la adversidad. Muchas veces digo en voz alta 'por qué no me mandas a un equipo campeón', pero luego entiendo que son pruebas que a uno se le presenta en la vida para ver de qué tamaño es la capacidad de uno", finalizó Mosquera.

DATO:

Tras disputarse 14 fechas en la Liga boliviana, Royal Pari de Mosquera marcha tercero con 26 puntos a dos del líder The Strongest.