Revisa todos los partidazos que se jugarán en esta fecha FIFA

Puede que todas las ligas del mundo hayan hecho una pausa a sus actividades y partidos pero los hinchas del fútbol no se aburrirán en absoluto pues se vienen partidazos de selecciones, tanto por Liga de Naciones, como amistosos de preparación para los venideros torneos oficiales.

Los compromisos por estas fechas FIFA se inician mañana cuando la selección italiana reciba a Ucrania (1:00 p.m.) en un partido amistoso de pronóstico reservado, el cual servirá a los “Azzurris” como preparación para su partido del domingo ante Portugal por la Liga de Naciones de la UEFA.

El jueves por la Liga de Naciones no hay muchos partidos para destacar, salvo el de Polonia y Portugal (1:45 p.m.), aunque Ronaldo no está convocado. En cambio, por choques amistosos tenemos el Argentina vs. Irak (sin Messi); Francia vs. Islandia; Gales vs. España; entre otros.

Al día siguiente por la Liga de Naciones Croacia e Inglaterra jugarán un partidazo, el cual servirá como una revancha a la semifinal de la última Copa del Mundo ganada por el conjunto ajedrezado (2-1). Y como para poner la cereza del pastel, veremos a Neymar en el juego entre Brasil y Arabia.

El partido que se llevará todas las miradas de los espectadores será el Holanda vs. Alemania (sábado / 1:45 p.m.). Ambas potencias buscan recuperar su buen nivel.