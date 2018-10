UEFA Nations League EN VIVO: horarios, canales, programación y resultados de los partidos

La UEFA Nations League vuelve esta semana, en lo que será las fechas FIFA internacionales del mes de octubre. Los partidos por la Jornada 3 de este nuevo torneo de Europa iniciarán este jueves 11 y llegarán a su final el sábado 13, para dar inicio de inmediato a la siguiente fecha. En el viejo continente no se detienen.

El partido más interesante con el que se iniciará esta nueva semana en la Nations League es el que protagonizarán Polonia y Portugal. Los polacos contarán con Robert Lewandowski, mientras que los lusos, a pesar de que no tendrán en sus filas nuevamente a Cristiano Ronaldo, llegan motivados tras la victoria sobre Italia.

Por otro lado, un partido que promete sacar chispas el viernes es el Croacia vs Inglaterra. Ambos seleccionados fueron derrotados por España, pero los 'Ajedrezados' terminaron vapuleados con un contundente 6-0. No obstante, ahora en casa, tratarán de sumar los tres puntos que le permitan aspirar a los playoffs del torneo.

Y el día sábado, el cotejo más llamativo será el Holanda vs Alemania. Curiosamente, los dos combinados europeos enfrentaron a Perú en la fecha FIFA del mes pasado, consiguiendo victorias por 2-1. La 'Naranja Mecánica' viene armando un nuevo equipo y, tras perder con Francia, requiere ganar a los también necesitados teutones, pues se complicarían con el descenso.

Programación de la Jornada 3 de la UEFA Nations League EN VIVO ONLINE

Juevez 11 de octubre

Liga A

Polonia vs Portugal (1:45 p.m. hora peruana)

Liga B

Rusia vs Suecia (2:45 p.m. hora peruana)

Liga C

Israel vs Escocia (1:45 p.m. hora peruana)

Lituania vs Rumanía (1:45 p.m. hora peruana)

Montenegro vs Serbia (1:45 p.m. hora peruana)

Liga D

Islas Feroe vs Azerbaiyán (1:45 p.m. hora peruana)

Kosovo vs Malta (1:45 p.m. hora peruana)

Viernes 12 de octubre

Liga A

Bélgica vs Suiza (1:45 p.m. hora peruana)

Croacia vs Inglaterra (1:45 p.m. hora peruana)

Liga B

Austria vs Irlanda del Norte (1:45 p.m. hora peruana)

Liga C

Estonia vs Finlandia (1:45 p.m. hora peruana)

Grecia vs Hungría (1:45 p.m. hora peruana)

Liga D

Bielorrusia vs Luxemburgo (1:45 p.m. hora peruana)

Moldavia vs San Marino (1:45 p.m. hora peruana)

Sábado 13 de octubre

Liga A

Holanda vs Alemania (1:45 p.m. hora peruana)

Liga B

Eslovaquia vs República Checa (8:00 a.m. hora peruana)

Irlanda vs Dinamarca (1:45 p.m. hora peruana)

Liga C

Noruega vs Eslovenia (11:00 a.m. hora peruana)

Bulgaria vs Chipre (1:45 p.m. hora peruana)

Liga D

Armenia vs Gibraltar (11:00 a.m. hora peruana)

Gerogia vs Andorra (11:00 a.m. hora peruana)

Letonia vs Kazajistán (11:00 a.m. hora peruana)

Macedonia vs Liechtenstein (1:45 p.m. hora peruana)

TV: DirecTV Sports en todas sus señales

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE LA UEFA NATIONS LEAGUE?

En Internet los duelos por la UEFA Nations League, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.