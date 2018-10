Espectacular recibimiento de los hinchas de Boca Juniors a los jugadores [VIDEO]

Boca Juniors y Palmeiras se enfrentaron por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores. El encuentro se disputó en La Bombonera de Buenos Aires y el conjunto local hizo sentir a su hinchada como nos tiene acostumbrados. Llenaron todas las plateas y desde antes de que empiece el partido se pusieron a retumbar todo el coloso argentino. La locura llegó cuando el equipo azul y oro saltó al campo para iniciar las acciones.

"Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo...", fueron las primeras palabras que empezaron a cantar los hinchas de Boca Juniors a sus jugadores. El aliento de las gradas no dejó de sonar y los futbolistas sintieron, durante los 90 minutos, el apoyo de sus aficionados. Durante el primer tiempo sintieron el empuje del hincha y La Bombonera no dejó de latir. Sin embargo, en la cancha, los vestidos de azul y oro no pudieron concretar las ocasiones que tuvieron.

Se fueron al descanso sin goles y sabían que debían ganar para ir asegurando su pase a la gran final en busca de la séptima Copa Libertadores en su museo de trofeos. Darío Benedetto estaba en la banca de suplentes y los hinchas empezaron a pedirlo por Wanchope Ábila, quien tuvo una noche amarga y peleada con el gol. Juan Martín del Potro, tenista profesional, es hincha confeso de Boca y se unió a los cánticos de 'La 12'.

"Te alentaremos de corazón, esta es tu hinchada que te quiere ver campeón...", siguió cantando el hincha de Boca. Campeón, campeón, campeón. "Yo te quiero ver campeón", fueron las palabras que se le grabaron en la cabeza no solo a los jugadores sino también al técnico y fue quizá, por esa razón, que el 'Mellizo' Schelotto decidió meter a Benedetto, el delantero argentino que volvió luego de una lesión. Hizo dos golazos en los últimos minutos y prácticamente sentenció la llave.

DATO

El partido de vuelta se jugará el miércoles 31 de octubre desde las 7:45 pm en Brasil.