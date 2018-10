Pedro Aquino se fue lesionado y preocupa en la selección peruana [VIDEO]

Pedro Aquino enciende las alarmas en el comando técnico de la selección peruana. Ayer, durante el choque entre Cruz Azul vs León, fue retirado en camilla por una lesión que podría impedirle estar en los futuros partidos de la Liga MX y quien sabe, en los amistoso de la bicolor.

El volante de la selección peruana fue retirado a los 68' e ingresó el mexicano Rodríguez para el cuadro del León que pudo empatar de visita ante el Cruz Azul.

Por el momento el departamento médico del club León, no revela el informe del estado de la lesión del jugador Pedro Aquino. En las próximas horas se podrá saber si tendrá opciones de jugar este domingo ante Puebla por la Liga MX.

Ayer León quedó fuera de la Copa tras perder por penales (5-4) ante Cruz Azul luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Desde la VIDENA, están atentos a lo que informe el médico del León. Como se recuerda, Pedro Aquino es un jugador seleccionado por Ricardo Gareca y fundamental en su equipo donde lucha el puesto con Renato Tapia.

En noviembre, Perú tiene dos amistoso (15, 20). En Lima recibe a Ecuador y luego en Arequipa, el rival a vencer es Cota Rica.

EL DATO

Pedro Aquino anotó dos goles ante Chile en el pasado amistoso FIFA con Perú.

Oh no!! Pedro Aquino has to be carried of the field with an injury. Hopefully it’s nothing serious. #ArribaPerú #SelecciónPeruana



